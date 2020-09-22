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Новости

Названы лучшие видеоигры уходящего поколения консолей

, ИА "Амител"
В топ вошел даже "Ведьмак"
Фото: скриншот из игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Фото: скриншот из игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild

На фоне скорого выхода консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S игровые критики и разработчики составили рейтинг лучших видеоигр исчезающего поколения консолей, которое началось в ноябре 2013 года с появлением PlayStation 4 и Xbox One. Об этом пишет издание Eurogamer.

Так, лучшей видеоигрой жюри признало The Legend of Zelda: Breath of the Wild, релиз которой состоялся в марте 2017 года на Nintendo Switch. Составители рейтинга отметили, что в этой игре "всегда есть что-то захватывающее и удивительное, куда бы вы ни пошли".

Второе место досталось игре Bloodborne, вышедшей в марте 2015 года на PlayStation 4. По оценкам критиков, разработчикам из FromSoftware удалось создать идеальную Action/RPG от третьего лица.

Замыкает тройку лидеров мультиплатформенный проект под названием Outer Wilds, выпущенный в 2019 году. Журналист Polygon Крис Планте отметил, что уровень драматургии в этой игре сравним с фильмами Кристофера Нолана.

Также в первую десятку попали Kentucky Route Zero, Titanfall 2, Uncharted 4: A Thief's End, Slay the Spire, Nier: Automata, Threes и "Ведьмак 3: Дикая Охота".

Отметим, что новое, девятое поколение консолей начнется уже в ноябре 2020 года. Именно в это время в продажу поступят Sony PlayStation 5 и Xbox Series X, которые придут на смену предыдущим моделям. Цены на PS5 в России стартуют от 37 990 рублей, а Xbox Series X обойдется в 46 990 рублей, но будет и более доступная версия – упрощенный Xbox Series S за 26 990 рублей.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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