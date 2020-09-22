Телефонные мошенники в Алтайском крае стали представляться сотрудниками налоговой

В Алтайском крае телефонные мошенники все чаще стали представляться сотрудниками налоговой службы и вымогать у потенциальных жертв деньги.

Как сообщает пресс-служба ведомства, злоумышленники обзванивают работников различных организаций и представляются руководителями либо замами руководителей регионального управления ФНС и требуют оказать им материальную помощь.

Налоговики призывают жителей Алтайского края не вестись на уловки мошенников и помнить, что любые подобные требования нарушают российское законодательство и совершенно недопустимы для сотрудников ведомства.

О подобных случаях следует незамедлительно сообщать в региональное управление ФНС по телефону 297-395 или правоохранительные органы.