Стартовал конкурс на лучший проект по реконструкции сцены на горе Пикет в Сростках

В ходе поездки в Сростки губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что необходимо переформатировать площадку на горе Пикет. В связи с этим в регионе начался конкурс эскизных проектов для реконструкции сценической площадки.

Представить свою идею до 15 октября могут организации различной формы собственности, которые имеют допуски на отдельные виды работ по проектированию. Участники должны отправить заявку, презентацию проекта и его письменное описание, а также копии свидетельства о регистрации и допусков по видам работ.

Отбор пройдет в несколько этапов. На первом комиссия рассмотрит представленные документы, а на втором участники презентуют свои проекты. Лучшую работу используют для создания обновленной площадки на горе Пикет.