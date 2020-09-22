Более 500 циклов ЭКО провели в Алтайском крае с начала 2020 года

Региональным проектом "Финансовая поддержка семей при рождении детей" предусмотрено проведение циклов экстракорпорального оплодотворения для семей, страдающих бесплодием. С начала 2020 года на эти цели в Алтайском крае направлено 66,16 млн рублей – проведено 536 циклов ЭКО.
В Министерстве социальной защиты региона отметили, что одна подобная процедура стоит более 130 тысяч рублей. Затраты на проведение компенсирует государство.
На проведение ЭКО в этом году запланировано 170,17 миллиона рублей средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Поддержку получат не менее 1250 семей, пишет официальный сайт Алтайского края.
Комментарии
Лучше бы показали реальные результаты от этих введений. Толку максимум 30%