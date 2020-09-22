Более 500 циклов ЭКО провели в Алтайском крае с начала 2020 года

Региональным проектом "Финансовая поддержка семей при рождении детей" предусмотрено проведение циклов экстракорпорального оплодотворения для семей, страдающих бесплодием. С начала 2020 года на эти цели в Алтайском крае направлено 66,16 млн рублей – проведено 536 циклов ЭКО.

В Министерстве социальной защиты региона отметили, что одна подобная процедура стоит более 130 тысяч рублей. Затраты на проведение компенсирует государство.

На проведение ЭКО в этом году запланировано 170,17 миллиона рублей средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Поддержку получат не менее 1250 семей, пишет официальный сайт Алтайского края.