Очей очарование. Моменты золотой осени в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бабье лето, кажется, действительно прощается с нами. Последним теплом порадовали выходные и начало рабочей недели. Им на смену пришла холодная осень. В ближайшие дни столбики термометров будут показывать не больше 10 градусов тепла. Замерзнуть мы не боимся, ведь отопительный сезон уже стартовал, начинается время уютных домашних вечеров с чашкой чая или какао, хорошими фильмами и книгами. А напоследок предлагаем еще раз вспомнить прекрасное, яркое и ослепительное бабье лето на улицах краевой столицы.