В ПФР опровергли опасность долгого хранения пенсий на банковских картах

ПФР опроверг приостановку выплаты пенсии, если пенсионер в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат, если пенсионер в течение полугода не снимает средства с карты, не происходит", – сказано в сообщении.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган в беседе с журналистами заявил, что получателю страховой пенсии могут приостановить выплаты, если он на протяжении полугода не снимает деньги с банковской карты. Он отмечал, что закон таким образом защищает госфинансы от "лишних" трат.