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Новости

Герман Греф заявил, что в России нужно снизить число налогов

, ИА "Амител"
Он выступает за сокращение расходов бюджета
Фото: moneyscanner.ru

Фото: moneyscanner.ru

Глава "Сбербанка" Герман Греф считает предпочтительным снижение расходов бюджета, но не повышение налогов. Об этом сообщает РБК.

"Я считаю, что последняя мера, на которую нужно идти государству, это повышать налоги. Мы не получим экономического роста, если будем активно повышать налоги. Нужно упрощать налоговое администрирование, сокращать количество налогов, сокращать налоговые ставки". — сказал Греф.

По его словам, любые действия по повышению налоговой нагрузки сокращают конкурентные преимущества. 

"И мне не кажется, что идея об обложении депозитов была удачной", — добавил он. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.09.2020 19:23
- гость -

Вот он этот тип гражданской наружности!!!?
Вот его нужно гнать со всех должностей в России!!!!!!!!!
Максимум что он должен делать это улицы подметать!!!!! Гад!

22.09.2020 19:27
Гость

Начал про уменьшение налогов, все уши развесили и он про сокращение трат бюджета ввернул(то бишь опять социалку,медицина,образование, поменьше на плебс короче чтобы уходило).

22.09.2020 19:29
гость

как они задрали уже эти умники

22.09.2020 19:34
- гость -

Либералы, демократы

22.09.2020 19:34
- гость -

А это уже как приговор...

22.09.2020 19:36
- гость -

19:27
Так одно к другому лепится.

22.09.2020 19:45
- гость -

Число налогов уже снижали по требованию пересидента... Только под личиной оного ввели новые поборы (платон, утилизационный сбор на авто, экологический сбор и др.). Получилось, что на словах одно, а на деле другое.

22.09.2020 19:49
- гость -

Кто о чем, а вшивый о бане!
Если люди станут меньше платить налогов то в масштабах страны у банков появятся возможности брать больше с этих людей. Хоть копейку, хоть рубль но больше... Или вам это не понятно?

22.09.2020 19:58
- гость -

Давно понятно, на доение малого бизнеса больше расходов, чем сборов.
Нужно упростить им налогообложение и пусть работают как хотят.

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