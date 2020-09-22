Герман Греф заявил, что в России нужно снизить число налогов

Глава "Сбербанка" Герман Греф считает предпочтительным снижение расходов бюджета, но не повышение налогов. Об этом сообщает РБК.

"Я считаю, что последняя мера, на которую нужно идти государству, это повышать налоги. Мы не получим экономического роста, если будем активно повышать налоги. Нужно упрощать налоговое администрирование, сокращать количество налогов, сокращать налоговые ставки". — сказал Греф.

По его словам, любые действия по повышению налоговой нагрузки сокращают конкурентные преимущества.

"И мне не кажется, что идея об обложении депозитов была удачной", — добавил он.