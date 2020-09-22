Герман Греф заявил, что в России нужно снизить число налогов

Глава "Сбербанка" Герман Греф считает предпочтительным снижение расходов бюджета, но не повышение налогов. Об этом сообщает РБК.
"Я считаю, что последняя мера, на которую нужно идти государству, это повышать налоги. Мы не получим экономического роста, если будем активно повышать налоги. Нужно упрощать налоговое администрирование, сокращать количество налогов, сокращать налоговые ставки". — сказал Греф.
По его словам, любые действия по повышению налоговой нагрузки сокращают конкурентные преимущества.
"И мне не кажется, что идея об обложении депозитов была удачной", — добавил он.
Комментарии
Вот он этот тип гражданской наружности!!!?
Вот его нужно гнать со всех должностей в России!!!!!!!!!
Максимум что он должен делать это улицы подметать!!!!! Гад!
Начал про уменьшение налогов, все уши развесили и он про сокращение трат бюджета ввернул(то бишь опять социалку,медицина,образование, поменьше на плебс короче чтобы уходило).
как они задрали уже эти умники
Либералы, демократы
А это уже как приговор...
19:27
Так одно к другому лепится.
Число налогов уже снижали по требованию пересидента... Только под личиной оного ввели новые поборы (платон, утилизационный сбор на авто, экологический сбор и др.). Получилось, что на словах одно, а на деле другое.
Кто о чем, а вшивый о бане!
Если люди станут меньше платить налогов то в масштабах страны у банков появятся возможности брать больше с этих людей. Хоть копейку, хоть рубль но больше... Или вам это не понятно?
Давно понятно, на доение малого бизнеса больше расходов, чем сборов.
Нужно упростить им налогообложение и пусть работают как хотят.