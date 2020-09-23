Прохладная погода установится в Алтайском крае в среду, 23 сентября, информируют в региональном Гидрометцентре.

Согласно данным метеорологов, температура воздуха в этот день составит от +11 до +16 градусов. На большей части региона – кратковременные дожди. Ветер южный, 12-17 метров в секунду, при порывах – до 22 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов. Как и в целом по краю днем пройдет кратковременный дождь. Скорость южного ветра не превысит 17 метров в секунду.