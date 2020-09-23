Лакомство, которое было доступно только королям. Четыре рецепта вкуснейшего мороженого

23 сентября в Бразилии отмечают национальный день мороженого. А вы знали, что лакомство, подобное современному мороженому появилось еще в 2000 году до нашей эры? И придумали его в Китае. А в Европу рецепт этого блюда привез Марко Поло в начале XIV века. Тогда оно было доступно только королям и папам римским, его рецепт строго охранялся. Впрочем, в России существовало свое подобие мороженого: на масленицу наши предки готовили смесь из замороженного творога, сметаны, изюма и сахара. Сегодня amiс предлагает вам несколько рецептов мороженого, которое легко приготовить дома.

Мороженое из сливок и сгущенки

Что потребуется?

200 г сливок для взбивания;

100 г сгущенного молока.

Как готовить?

Взбивайте миксером предварительно охлажденные сливки до кремообразной консистенции. Затем смешайте их со сгущенкой.

Выложите массу в широкую форму, накройте пленкой или крышкой и уберите в морозилку на 3-5 часов.

Домашний пломбир

сливки 30% – 500 г;

сахарная пудра (можно взять мелкокристаллический сахар) – 100 г;

чуть-чуть ванилина.

Как готовить?

1. Охладите сливки.

2. Соедините все компоненты и взбивайте их в течение 5 минут до устойчивой пены.

3. Получившуюся массу переложите в посуду из пластика, закройте крышкой или пленкой и поставьте на ночь в морозилку. Утром лакомство будет уже готово!

Яблочное мороженое

Что потребуется?

1 среднее яблочко;

половина чайной ложки желатина;

полстакана воды;

4 чайные ложки сахарного песка;

лимонный сок – добавляется по вкусу.

Как готовить?

1. Замочите желатин на 30 минут в 2 столовых ложках охлажденной кипяченой воды.

2. Растворите в кипятке сахар, набухший желатин смешайте с сиропом и остудите.

3. Приготовьте яблочное пюре.

4. Смешайте остывший сироп с желатином и пюре, добавьте немного сока лимона.

5. Залейте смесь в специальные формочки, наполнив их на 2/3 (при замерзании мороженое увеличится в размерах).

6. Поставьте мороженое в морозилку.

Кокосовое мороженое с белым шоколадом

Что потребуется?

35 г белого шоколада;

70 г сгущенного молока;

50 г сливок любой жирности;

200 г сливок для взбивания;

100 г кокосовой стружки.

Как готовить?

1. Растопите шоколад в микроволновке или на паровой бане и смешайте со сгущенным молоком.

2. Влейте 50 г сливок любой жирности и еще раз перемешайте. Уберите в холодильник.

3. Миксером взбейте холодные сливки до кремообразной консистенции. Продолжая взбивать, тонкой струйкой влейте в сливки охлажденную шоколадную массу. Взбейте еще раз в течение минуты.

4. Выложите массу в широкую форму, накройте крышкой или пленкой и уберите в морозилку на час.

5. Смешайте массу с кокосовой стружкой и поставьте замораживаться еще не 3 часа.

Приятного аппетита!