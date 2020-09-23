Лакомство, которое было доступно только королям. Четыре рецепта вкуснейшего мороженого

23 сентября в Бразилии отмечают национальный день мороженого. А вы знали, что лакомство, подобное современному мороженому появилось еще в 2000 году до нашей эры? И придумали его в Китае. А в Европу рецепт этого блюда привез Марко Поло в начале XIV века. Тогда оно было доступно только королям и папам римским, его рецепт строго охранялся. Впрочем, в России существовало свое подобие мороженого: на масленицу наши предки готовили смесь из замороженного творога, сметаны, изюма и сахара. Сегодня amiс предлагает вам несколько рецептов мороженого, которое легко приготовить дома.
Мороженое из сливок и сгущенки
Что потребуется?
- 200 г сливок для взбивания;
- 100 г сгущенного молока.
Как готовить?
Взбивайте миксером предварительно охлажденные сливки до кремообразной консистенции. Затем смешайте их со сгущенкой.
Выложите массу в широкую форму, накройте пленкой или крышкой и уберите в морозилку на 3-5 часов.
Домашний пломбир
- сливки 30% – 500 г;
- сахарная пудра (можно взять мелкокристаллический сахар) – 100 г;
- чуть-чуть ванилина.
Как готовить?
1. Охладите сливки.
2. Соедините все компоненты и взбивайте их в течение 5 минут до устойчивой пены.
3. Получившуюся массу переложите в посуду из пластика, закройте крышкой или пленкой и поставьте на ночь в морозилку. Утром лакомство будет уже готово!
Яблочное мороженое
Что потребуется?
- 1 среднее яблочко;
- половина чайной ложки желатина;
- полстакана воды;
- 4 чайные ложки сахарного песка;
- лимонный сок – добавляется по вкусу.
Как готовить?
1. Замочите желатин на 30 минут в 2 столовых ложках охлажденной кипяченой воды.
2. Растворите в кипятке сахар, набухший желатин смешайте с сиропом и остудите.
3. Приготовьте яблочное пюре.
4. Смешайте остывший сироп с желатином и пюре, добавьте немного сока лимона.
5. Залейте смесь в специальные формочки, наполнив их на 2/3 (при замерзании мороженое увеличится в размерах).
6. Поставьте мороженое в морозилку.
Кокосовое мороженое с белым шоколадом
Что потребуется?
- 35 г белого шоколада;
- 70 г сгущенного молока;
- 50 г сливок любой жирности;
- 200 г сливок для взбивания;
- 100 г кокосовой стружки.
Как готовить?
1. Растопите шоколад в микроволновке или на паровой бане и смешайте со сгущенным молоком.
2. Влейте 50 г сливок любой жирности и еще раз перемешайте. Уберите в холодильник.
3. Миксером взбейте холодные сливки до кремообразной консистенции. Продолжая взбивать, тонкой струйкой влейте в сливки охлажденную шоколадную массу. Взбейте еще раз в течение минуты.
4. Выложите массу в широкую форму, накройте крышкой или пленкой и уберите в морозилку на час.
5. Смешайте массу с кокосовой стружкой и поставьте замораживаться еще не 3 часа.
Приятного аппетита!
Комментарии