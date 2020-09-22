Елена Ваенга не смогла спеть вживую на шоу "Голос"

Наставница шоу "Голос 60+" совершила ошибку в эфире передачи и прокомментировала свою оплошность. Об этом пишет РИА "Новости".

Артистка вышла, чтобы спеть вместе с болгарским исполнителем Стефано Войсом песню Tu vuo fa l’americano. Свою партию она начала раньше времени.

"А, вперед. Ну, неважно. Зато вживую", – сказала Ваенга прямо во время выступления. Она пришла в себя и продолжила исполнение композиции, несмотря на ошибку.

Позже Ваенга прокомментировала свою оплошность и списала все на страх.

"Я все перепутала, все слова. Там так страшно стоять!" – сказала певица, глядя на свои дрожащие руки.