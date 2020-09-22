В центре Гамалеи назвали условия окончания распространения коронавируса

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что к ноябрю планируется производить пять-шесть миллионов доз вакцины от коронавируса. В течение девяти-двенадцати месяцев получится вакцинировать большую часть населения России, что остановит распространение заболевания, пишет РИА "Новости".

По его словам, основной задачей сейчас является масштабирование производства вакцины.

"Как мы понимаем, это позволит в течение 9-12 месяцев провакцинировать наше население, чтобы достичь уровня вакцинации порядка 70-80%, что позволит на популяционном уровне прекратить циркуляцию данного возбудителя", – добавил Гинцбург.