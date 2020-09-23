Среда, 23 Сентябрь, 08:01

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,27
€ 89,48
11°


1115810 +6215
Обь
128см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Поклонники не оценили новую прическу Елены Темниковой

, ИА "Амител"
Пользователи Сети сочли стрижку нелепой
Фото: culture.ru

Фото: culture.ru

35-летняя российская певица Елена Темникова на своей странице в Instagram решила похвастаться перед подписчиками новой прической, но все пошло не так, как она рассчитывала. Пользователи не оценили ее новый имидж и сочли его совсем нелепым. 

"Ну зачем эта челка?", "Я надеюсь, что ты пошутила с челкой", "Лен, челка — не твое", "Не, без челки лучше", "Лен, надеюсь, эта челка только для фото", "Ты сделала челку? Лен, не пугай!", "Похожа на Серябкину с этой челкой", "Что с прической?", — недоумевают подписчики. 

Так или иначе, но нашлись среди фанатов и те, кто счел новый имидж Темниковой интересным и вполне красивым. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
Loading...
07:48
Поклонники не оценили новую прическу Елены Темниковой 0
07:33
Очей очарование. Моменты золотой осени в Барнауле 0
07:16
Лакомство, которое было доступно только королям. Четыре рецепта вкуснейшего мороженого 0
07:01
Суд займется выборами главы алтайского сельсовета, где массово "исчезли" бюллетени 4
06:47
СМИ: Екатерина Варнава заразилась коронавирусом 3
06:33
Когда хотел сделать эффектное фото, но что-то пошло не так 0
06:18
Михаил Плешивцев возглавил УГОЧС и ПБ в Алтайском крае 0
06:02
Холодно и сыро. О погоде в Алтайском крае 23 сентября 0
23:46
Такой день. Жизненно важное лекарство для детей и возможный визит Лукашенко 0
23:06
В центре Гамалеи назвали условия окончания распространения коронавируса 0
22:45
Елена Ваенга не смогла спеть вживую на шоу "Голос" 1
22:13
В ПФР опровергли опасность долгого хранения пенсий на банковских картах 2
21:42
Видеозапись наезда на ребенка в Центральном районе появилась в Сети 0
21:13
Жительница Барнаула обманула займодателей на 73 миллиона рублей 0
20:41
Началась астрономическая осень 0
20:13
В Сибири задержали руководителя религиозной организации 0
19:45
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 177 0
19:13
Герман Греф заявил, что в России нужно снизить число налогов 12
18:43
СГК берет на обслуживание котельную и тепловые сети в Научном городке 0
18:03
Виктор Томенко обратился к жителям края после оглашения его диагноза 26
17:48
Более 500 циклов ЭКО провели в Алтайском крае с начала 2020 года 1
17:34
Барнаулец в четвертый раз сел за руль пьяным и отправился в колонию 11
17:18
Число пострадавших от укусов клещей в Алтайском крае превысило 10 тысяч 1
17:01
Александр Лукашенко собрался приехать отдохнуть на Алтай 14
16:45
Стартовал конкурс на лучший проект по реконструкции сцены на горе Пикет в Сростках 0
16:32
Адвокат Ирины Долговой намерен оспорить ее арест 12
16:19
Пьяный водитель насмерть сбил женщину на проспекте Ленина в Барнауле 33
16:04
Телефонные мошенники в Алтайском крае стали представляться сотрудниками налоговой 1
15:55
Лоялисты и "прогульщики". Как проявили себя депутаты Госдумы от Алтайского края 9
15:43
Председатель АКЗС Александр Романенко сдал тест на коронавирус и ушел на самоизоляцию 7
15:32
Названы наиболее вредные продукты для завтрака 0
15:20
12-комнатную квартиру продают в Барнауле 7
15:07
Умерла мать Сильвестра Сталлоне 4
14:56
6,2 тысячи новых случаев коронавируса выявили в России за сутки 0
14:44
Трое детей со СМА в Алтайском крае получат "Спинразу" за счет бюджета 3
14:31
Алтайский бодибилдер стал победителем чемпионата Южного федерального округа 4
14:16
Названы лучшие видеоигры уходящего поколения консолей 1
14:02
Снова дистанционка. Первую с весны очную сессию АКЗС перенесли на неопределенный срок 6
13:52
Эксперт рассказал, куда пропадают фото и документы со смартфона 1
13:40
Виктор Томенко делает еженедельные тесты на COVID-19 12
13:29
Новостройки к концу года могут подорожать на 15% 3
13:15
"Вытащили из-под колес": перед аварией водитель RAV4 едва не сбил дорожников 27
13:05
Идем на взлет. Количество случаев коронавируса в Алтайском крае растет с каждым днем 18
12:57
Улицу в центре Барнаула перекроют на две недели 1
12:42
Россиян предупредили о резком росте цен на такси 8
12:30
Осеннее равноденствие 2020. Мистические традиции и запреты этого дня 3
12:17
Российские банки начали переводить зарплату по номеру телефона 0
12:04
Коттедж с сауной и кинотеатром за 50 млн рублей продают в Барнауле 8
11:47
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом 42
11:38
Сделка "на коленке". В России растет число преступлений с недвижимостью 3

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.