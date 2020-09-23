35-летняя российская певица Елена Темникова на своей странице в Instagram решила похвастаться перед подписчиками новой прической, но все пошло не так, как она рассчитывала. Пользователи не оценили ее новый имидж и сочли его совсем нелепым.

"Ну зачем эта челка?", "Я надеюсь, что ты пошутила с челкой", "Лен, челка — не твое", "Не, без челки лучше", "Лен, надеюсь, эта челка только для фото", "Ты сделала челку? Лен, не пугай!", "Похожа на Серябкину с этой челкой", "Что с прической?", — недоумевают подписчики.

Так или иначе, но нашлись среди фанатов и те, кто счел новый имидж Темниковой интересным и вполне красивым.