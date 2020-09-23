Жителя Алтайского края осудят за подпорченную внешность полицейского

49-летнего жителя Локтевского района осудят по обвинению в применении насилия в отношении полицейского.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в мае 2020 года мужчину в нетрезвом состоянии доставили в отдел полиции из-за нарушения общественного порядка.
"Не желая подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, мужчина стал оскорблять полицейского словами грубой нецензурной брани, затем нанес ему один удар рукой в область лица, причинив ему тем самым физическую боль", – рассказали в ведомстве.
Уголовное дело направили в суд. Обвиняемый свою вину признал полностью.
Комментарии
Заголовок эпатажный : в заметке написано про причинённую физическую боль, про подпорченную внешность фейса лица - ни слова.
Требую опровержения !
CALIBR тебе не надоело кривляться? Вроде взрослый. И мужик. Но такая кривляка!
Какие они нежные.
Вспоминает секретарь Льва Толстого:
"Трупы городовых и по сие время плавают в Обводном канале, куда их бросали. Особенно много избито полицейских в ночь с 27-го на 28-е февраля. В эту ночь была устроена “экспедиция” для борьбы со сторонниками старой власти..."
Юмор — это убежище, в которое прячутся умные люди от мрачности и грязи.
/Александр Вампилов/
* я сожалею, гость 08:34 за вас без прикрас,а если есть что говорить по сути - вэлком.
23.09.2020 08:34
- гость -
CALIBR тебе не надоело кривляться? Вроде взрослый. И мужик. Но такая кривляка!
Кто тебе это сказал, что взрослый мужик?! Вчерашний школьник с авой серьёзного дядьки. Не удивлюсь, если за этой ширмой несколько человек "трудятся".
CALIBR тебе не надоело кривляться? Вроде взрослый. И мужик. Но такая кривляка!
просто калибра в КАЖДОЙ БОЧКЕ ЗАТЫЧКА
Кто тебе это сказал, что взрослый мужик?! Вчерашний школьник с авой серьёзного дядьки. Не удивлюсь, если за этой ширмой несколько человек "трудятся
В чем то вы правы ,только этот деда с интеллектом школьника 2-3 класса ..
в ентернете само реализуется !
Красивому мусару за то что не смог защититься устроить мусаропроводы с полным несоответствием
Пусть животноводство поднимает в Локтевском районе