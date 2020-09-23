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Новости

Жителя Алтайского края осудят за подпорченную внешность полицейского

, ИА "Амител"
Дебошир был пьян
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

49-летнего жителя Локтевского района осудят по обвинению в применении насилия в отношении полицейского.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в мае 2020 года мужчину в нетрезвом состоянии доставили в отдел полиции из-за нарушения общественного порядка.

"Не желая подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, мужчина стал оскорблять полицейского словами грубой нецензурной брани, затем нанес ему один удар рукой в область лица, причинив ему тем самым физическую боль", – рассказали в ведомстве.

Уголовное дело направили в суд. Обвиняемый свою вину признал полностью.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

23.09.2020 08:19
CALIBR

Заголовок эпатажный : в заметке написано про причинённую физическую боль, про подпорченную внешность фейса лица - ни слова.
Требую опровержения !

23.09.2020 08:34
- гость -

CALIBR тебе не надоело кривляться? Вроде взрослый. И мужик. Но такая кривляка!

23.09.2020 08:35
АБОРИГЕН

Какие они нежные.
Вспоминает секретарь Льва Толстого:
"Трупы городовых и по сие время плавают в Обводном канале, куда их бросали. Особенно много избито полицейских в ночь с 27-го на 28-е февраля. В эту ночь была устроена “экспедиция” для борьбы со сторонниками старой власти..."

23.09.2020 08:41
CALIBR

Юмор — это убежище, в которое прячутся умные люди от мрачности и грязи.
/Александр Вампилов/

* я сожалею, гость 08:34 за вас без прикрас,а если есть что говорить по сути - вэлком.

23.09.2020 09:52
Иосиф Абрамович

23.09.2020 08:34
- гость -
CALIBR тебе не надоело кривляться? Вроде взрослый. И мужик. Но такая кривляка!

Кто тебе это сказал, что взрослый мужик?! Вчерашний школьник с авой серьёзного дядьки. Не удивлюсь, если за этой ширмой несколько человек "трудятся".

23.09.2020 10:24
- гость -

CALIBR тебе не надоело кривляться? Вроде взрослый. И мужик. Но такая кривляка!

просто калибра в КАЖДОЙ БОЧКЕ ЗАТЫЧКА


Кто тебе это сказал, что взрослый мужик?! Вчерашний школьник с авой серьёзного дядьки. Не удивлюсь, если за этой ширмой несколько человек "трудятся

В чем то вы правы ,только этот деда с интеллектом школьника 2-3 класса ..
в ентернете само реализуется !

23.09.2020 10:59
- гость -

Красивому мусару за то что не смог защититься устроить мусаропроводы с полным несоответствием
Пусть животноводство поднимает в Локтевском районе

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