Жителя Алтайского края осудят за подпорченную внешность полицейского

49-летнего жителя Локтевского района осудят по обвинению в применении насилия в отношении полицейского.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в мае 2020 года мужчину в нетрезвом состоянии доставили в отдел полиции из-за нарушения общественного порядка.

"Не желая подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, мужчина стал оскорблять полицейского словами грубой нецензурной брани, затем нанес ему один удар рукой в область лица, причинив ему тем самым физическую боль", – рассказали в ведомстве.

Уголовное дело направили в суд. Обвиняемый свою вину признал полностью.