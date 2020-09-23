Суд продлил арест депутата АКЗС, обвиняемого в даче взятки

Советский районный суд Новосибирска продлил заключение под стражей депутата Заксобрания Алтайского края Всеволода Кондратьева на два месяца, сообщает пресс-служба инстанции.

Теперь срок ареста истекает 23 ноября 2020 года, то есть через четыре месяца с момента задержания.

Как ранее писал amic.ru, парламентария в июле задержали в Барнауле и под конвоем доставили в Новосибирск. Ему предъявили обвинение в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

По версии следствия, парламентарий передал через посредника 2,5 млн рублей полковнику одного из силовых ведомств Сибири, который сейчас сам находится под следствием.

По предварительным данным, деньги полагались за общее покровительство компании "СтройГАЗ", в которой Кондратьев работал долгое время.

Народному избраннику грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до семидесятикратной суммы взятки и лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет.