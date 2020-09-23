Илон Маск пообещал беспилотную Tesla дешевле двух миллионов рублей

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что через три года компания Tesla начнет производить беспилотные автомобили стоимостью 25 тысяч долларов – это около 1,9 миллиона рублей.

"Через три года, мы уверены, что сможем создать по-настоящему привлекательный автомобиль за 25 тысяч долларов, который также будет полностью беспилотными", – приводит слова Маска РИА "Новости".

Таким образом, бюджетный автомобиль Tesla будет на 13 тысяч долларов дешевле самой доступной на данный момент модели Tesla Model 3, которая стоит 38 тысяч долларов.

Ранее Илон Маск признался, что ему нравится русский язык. Тогда подписчики миллиардера отметили, что отдельное внимание он обязан обратить на русский мат.