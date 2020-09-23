В Алтайском крае в 3,5 раза подскочил спрос на гаражи

В Алтайском крае наблюдается резкий всплеск спроса на гаражи и машино-места, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
Так, с января по сентябрь 2019 года совершена 361 сделка по регистрации прав на подобную недвижимость, а в аналогичный период 2020-го – 1280.
При этом наибольший рост приходится на период, когда рубль резко упал и постепенно продолжил свое падение по отношению к евро и доллару.
Эксперты считают, что это не совпадение. Они связывают рост спроса в 3,5 раза со стремлением сохранить обесценивающиеся сбережения, вложив их в недвижимость.
Другим фактором специалисты называют пандемию коронавируса, которая также осложнила экономическую обстановку.
Выбор гаражей, а не жилья обусловлен тем, что большинство людей не обладают достаточными сбережениями, чтобы купить квартиру, констатировали аналитики.
Комментарии
продам гараж 2 штуки
на жилплощадке и сельхозтехнике
Выбор гаражей, а не жилья обусловлен тем, что большинство людей не обладают достаточными сбережениями, чтобы купить квартиру
Будут жить в гараже?
Будут жить в гараже?
тепло и сухо, а если есть свет вообще ляпота
Гречка уже не в тренде.
Гаражи в ход пошли.
Любит всё-таки русский человек, все на букву Г
Заказная статейка. За гаражи цены вообще неадекватные, объявы по продаже висят годами, никто не берет их за такие цены.
- гость -
Гречка уже не в тренде.
Гаражи в ход пошли.
Любит всё-таки русский человек, все на букву Г
ты про всех то не говори !
любитель Г !