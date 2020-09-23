В Алтайском крае в 3,5 раза подскочил спрос на гаражи

В Алтайском крае наблюдается резкий всплеск спроса на гаражи и машино-места, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Так, с января по сентябрь 2019 года совершена 361 сделка по регистрации прав на подобную недвижимость, а в аналогичный период 2020-го – 1280.

При этом наибольший рост приходится на период, когда рубль резко упал и постепенно продолжил свое падение по отношению к евро и доллару.

Эксперты считают, что это не совпадение. Они связывают рост спроса в 3,5 раза со стремлением сохранить обесценивающиеся сбережения, вложив их в недвижимость.

Другим фактором специалисты называют пандемию коронавируса, которая также осложнила экономическую обстановку.

Выбор гаражей, а не жилья обусловлен тем, что большинство людей не обладают достаточными сбережениями, чтобы купить квартиру, констатировали аналитики.