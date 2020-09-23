Алтайский боец принял участие в турнире по ММА в формате реалити-шоу

Организаторы турниров RCC придумали проект для опытных и начинающих в ММА бойцов. В начале года они провели турнир в формате реалити-шоу. Заявки на участие подали более 1300 спортсменов по всей стране. В результате жесткого отбора в турнир попали 42 спортсмена. От Алтайского края заявлен тренер и профессиональный боец, мастер спорта по ММА Дмитрий Бабкин, он представил на турнире Центр смешанных единоборств TOP TEAM SIBERIA.

В его весовой категории – 61,2 кг – выступало девять человек. "Одна пара дралась не два боя, как остальные, а три, участники подходили к колбе и сами вытягивали таблички с именами соперников, и меня вытянули последним, соответственно, я уже настраивался на три боя".

"В первом бою мне противостоял опытный ударник, который выступает по профессиональному тайскому боксу, в первом раунде получилось повалить и выиграть, но во втором – пропустил очень серьезный удар. Многие говорят, что не каждый бы смог выдержать такое и выиграть бой – у меня заплыл глаз, стерлись в кровь колени. Мои тренеры настаивали на том, чтобы сняться с турнира, но я категорически отказался от этой идеи, потому что иду до последнего – такой мой девиз по жизни", – рассказал Дмитрий Бабкин.

По его словам, на следующий день травмы усугубились, но он принял решение все равно драться. Во втором бою Дмитрию неожиданно удалось победить. А третий бой он выиграл вообще легко.

Помогал алтайскому бойцу первый тренер в ММА нынешнего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна – Владислав Потатушкин.

Самые интересные моменты турнира здесь:

https://instagram.com/babkin_mma?igshid=1vb9nllgnhk3y

https://m.vk.com/diman_mma

https://instagram.com/top_team_siberia?igshid=841o8jbpqua0

Центр смешанных единоборств TOP TEAM SIBERIA предоставляет услуги по физическому воспитанию детей и подростков, проводит спортивные тренировки по единоборствам для людей старшего возраста, а также готовит действующих спортсменов регионального уровня для начала профессиональной карьеры в единоборствах, закладывая основы здорового образа жизни и полноценного, всестороннего развития человека.

В клубе могут тренироваться как люди без опыта в единоборствах и спорте вообще, так и опытные спортсмены, желающие развиваться профессионально.

Основной идеей проекта является создание и развитие школы смешанных единоборств в Алтайском крае: ММА доступно каждому, ведь смешанные единоборства – это не бои без правил, а прежде всего искусство.