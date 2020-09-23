В Алтайском крае осудят семейную пару за незаконное образование юрлица

Семейная пара из Алтайского края окажется на скамье подсудимых по обвинению в незаконном предоставлении паспортов для образования юридических лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СФО.

"31-летняя женщина и 32-летний мужчина за денежное вознаграждение предоставили посредникам свои паспорта граждан РФ для подготовки пакета документов с целью создания и регистрации двух организаций, с последующим внесением этих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц", – говорится в сообщении.

В результате с января 2019 года обвиняемые номинально значились единственными учредителями и директорами этих фирм, но фактически были подставными лицами и не участвовали в управлении организациями и не владели информацией о сферах их деятельности.

Известно, что ранее обвиняемых неоднократно привлекали к уголовной ответственности, в том числе за организацию наркопритонов, незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотиков, а мужчину, помимо этого, – за разбой и незаконное приобретение, сбыт и хранение оружия.

В отношении подозреваемых полицейские возбудили уголовное дело по статье "Незаконное использование документов для образования юридического лица". Уголовное дело направлено в суд.