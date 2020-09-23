Хоккеисты "Динамо-Алтай" потерпели первое поражение в сезоне

Хоккеисты "Динамо-Алтай" не сумели продлить победную серию в Саратове. 22 сентября в матче первенства ВХЛ барнаульцы уступили местному "Кристаллу" с результатом 3:5.

По ходу встречи алтайским хоккеистам все время приходилось отыгрываться. После первого периода алтайские спортсмены уступали в счете – 0:1. На исходе 25-й минуты Виталий Коньков восстановил равновесие, однако до второго перерыва в воротах алтайской команды побывали еще две шайбы – 1:3.

В заключительном периоде барнаульцы усилили давление на ворота "Кристалла". Вскоре это принесло свои плоды. Сначала Владислав Янцен сократил счет до минимума, а еще через несколько минут Константин Пархоменко восстановил равновесие.

В этот момент показалось, что "Динамо-Алтай" сумеет дожать соперника, но все испортила череда удалений у барнаульцев. За две с небольшим минуты до финальной сирены саратовцы в большинстве вновь вышли вперед – 4:3.

А уже на последней минуте при игре с пустыми воротами и шестым полевым игроком команда Александра Усачева пропустила пятую шайбу и потерпела первое поражение в сезоне.

Напомним, на старте первенства 19 и 20 сентября "Динамо-Алтай" выиграло в Саратове с результатами 7:2 и 4:3.

23 сентября "Кристалл" и "Динамо-Алтай" проведут четвертый матч. Игра начнется в 21:00 по барнаульскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте барнаульского клуба по ссылке.