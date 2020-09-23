Сотрудники Тюменского государственного университета вместе с специалистами из других российских научно-исследовательских институтов впервые в мире обнаружили универсальный природный антибиотик, получивший название эмерицеллипсин А. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Applied Biochemistry and Microbiology.

Авторы работы отмечают, что этот антибиотик можно назвать революционным, поскольку он способен преодолевать устойчивость патогенов к лекарствам, а главное его терапевтическое свойство – универсальность воздействия.

Обнаруженное соединение позволит бороться с большинством инфекционных заболеваний человека и животных, вызванных бактериями и грибами.