Мария Захарова написала текст песни для Любови Успенской

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала слова для новой песни Любови Успенской под названием "Я слишком тебя любила". Об этом дипломат рассказала на своей странице в Facebook.

"Утром вышла новая песня. Это песня-исповедь Любови Успенской, посвященная ее дочери. Слова мои. А боль ее", – написала Захарова в среду, 23 сентября.

В беседе с ТАСС дипломат рассказала, что узнала о проблемах певицы с дочерью от своей матери, которая не смотрит ток-шоу и не интересуется новостями шоу-бизнеса.

"Но ситуация с Любой тронула ее до глубины души – тема "дочки-матери" вечная и очень непростая. И вот 8 марта, когда мы с Любой поздравляли друг друга с праздником, я их соединила по телефону, и они проговорили час. Обе были в слезах".

После этого дипломат написала текст песни, вдохновленный переживаниями певицы. Она отметила, что сразу же отправила ей строки, а через две недели появилась сама композиция.

Отметим, что Захарова и ранее становилась автором песен. Ее тексты использовали такие российские исполнители, как Валерия, Зара, Наргиз, Максим Фадеев и Александр Коган.