Снег и сильнейший ветер. Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили в Алтайском крае

24 сентября в Алтайском крае разыграются грозы, ливни, мокрый снег и сильный ветер, в связи с чем региональное ГУ МЧС России передало штормовое предупреждение.

Согласно данным синоптиков, на большей части территории прогнозируются сложные погодные условия: похолодание, дожди, ливни и мокрый снег. Также ожидается мощный ветер. Местами его порывы будут достигать скорости 28 м/с. В связи с неблагоприятными погодными факторами возможно возникновение ЧС.

При сильном ветре жителям региона нужно опасаться обрушения плохо закрепленных конструкций и падения деревьев. Эти же обстоятельства следует учитывать и при парковке автомобилей.

"При штормовом ветре часто происходят порывы воздушных линий электропередачи, что приводит к отключению электроэнергии. Опасно стоять под линией и подходить к оборвавшимся электропроводам, – предупредили спасатели. – При перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток".

Ранее amic.ru писал, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Иркутской области. Магнитуда в эпицентре составила 8,1. Он находился в 15 километрах от населенного пункта.