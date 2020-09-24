Обмен опытом и новые горизонты. В АлтГУ стартовал крупный международный форум

В АлтГУ стартовал IV Международный образовательный форум "Алтай – Азия 2020: Евразийское образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики". Мероприятие пройдет с 24 по 26 сентября 2020 года.

"Главная цель, которую мы ставим перед форумом как его организаторы, – создание площадки для конструктивного диалога университетов из России и стран Азии, бизнес-индустрий и власти, изучение лучших практик и совместного поиска путей решения актуальных проблем в области образования. Направления работы форума соответствуют основным вызовам университетскому сообществу", – комментирует ректор АлтГУ Сергей Бочаров.

По данным оргкомитета, на форуме "Алтай – Азия 2020" зарегистрировано более 500 участников 54 регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Выступления экспертов пройдут как в очном, так и в дистанционном формате.

В рамках форума проведут сразу несколько мероприятий. Это IV съезд Ассоциации азиатских университетов, на котором состоятся выборы нового президента Ассоциации. В Ассоциацию азиатских университетов, созданную по инициативе АлтГУ в 2013 году, входят 76 вузов, из которых 57 представляют страны Центральной и Юго-восточной Азии.

Также состоится научно-практическая конференция "Экспорт образования как основа экономического развития региона: российский и международный опыт", которую организует Российский университет дружбы народов и АлтГУ. В конференции примут очное участие руководство и эксперты РУДН, НГУ, вузов Алтайского края и Республики Алтай. Помимо этого, более 50-ти российских университетов будут подключены к конференции в режиме видео-конференц-связи. Круглые столы будут посвящены темам образования в пандемию.

Спикерами форума "Алтай – Азия 2020" будут представители ведущих университетов России, Германии, Китая, Японии, Казахстана и других стран Центральной и Юго-восточной Азии, разных фондов (образовательного фонда "Талант и успех", НФПК, Интеробразования, Фонда развития Физтех-школ и бизнес-индустрий), представители бизнес-индустрий ("Ростелеком", "Газпронефть", Сбербанк) и представители российских и иностранных студенческих организаций.

Результатом работы "Алтай – Азии 2020" станет обмен практиками между его участниками, возможность сформировать новые объединения. В частности, АлтГУ планирует заключить договор о сотрудничестве с Казанским открытым университетом талантов 2.0 из Татарстана.

Форум проводят в опорном вузе с 2012 года, и за это время он стал настоящим брендом АлтГУ. Это одно из самых масштабных мероприятий Российской Федерации, стран Центральной Азии и Китая в области развития образования, науки, инноваций и международного сотрудничества.