Домашний кинотеатр. "Билайн" запустил подписку с тысячами новых фильмов и сериалов

"Билайн" представил новую подписку для всей семьи с доступом к тысячам популярных фильмов, мультфильмов, сериалов и познавательных программ в сервисе "Билайн ТВ". Подписка "Семейная" стала частью обновленных пакетов "Кино + ТВ" и уже доступна для абонентов*. В зависимости от тарифного плана пользователь получает один из базовых пакетов "Кино+ТВ 1", "Кино+ТВ 2" и "Кино+ТВ 3", которые отличаются количеством каналов.

"Мы стремимся обеспечить для пользователей "Билайн ТВ" доступ к широкому спектру разнообразного и интересного контента, чтобы каждый смог подобрать релевантный контент для себя. Подписка "Кино + ТВ" составлена на основе анализа предпочтений наших клиентов, поэтому она позволяет сделать из "Билайн ТВ" настоящий домашний кинотеатр для всей семьи", – сказал исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса "Билайн" Джордж Хелд.

Новая подписка "Билайн ТВ" сформирована с учетом предпочтений пользователей сервиса. Она включает более трех тысяч фильмов разных жанров, популярных сериалов, мультфильмов и познавательного контента. Смотреть можно с любых устройств, где доступен сервис: на мобильных устройствах с операционными системами iOS и Android, на ТВ-приставках "Билайн ТВ", BeeBox и Android TV, на телевизорах LG и Samsung с функцией Smart TV, а также с компьютеров по ссылке.

Чтобы активировать подписку, нужно зайти в раздел "Видео" в "Билайн ТВ", найти подписку "Кино+ТВ" и нажать кнопку "Активировать бесплатно". Для тех клиентов, которые уже ранее активировали ТВ-каналы, бесплатная подписка будет доступна автоматически.

*Подписка "Кино + ТВ" доступна бесплатно в тарифах "Близкие люди 2" и выше в Москве, "Близкие люди 3" и выше в регионах, в тарифах линейки "Не один дома", семейных тарифах и тарифах домашнего интернета 2019 и 2020 г., которые включают в себя "Билайн ТВ". Пользователи других тарифов "Билайн" и абоненты других операторов связи смогут приобрести подписку "Семейная" за 79 рублей в месяц или подключить другие понравившиеся пакеты семейства "Кино+ ТВ" в зависимости от своих предпочтений и желаемого количества каналов. Подписка недоступна для подключения пользователям домашнего цифрового телевидения (IPTV).