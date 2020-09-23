Олег Тиньков прокомментировал возможную сделку с "Яндексом"

Российский предприниматель Олег Тиньков назвал возможную сделку между Тинькофф Банком и компанией "Яндекс" "скорее слиянием", чем продажей. Об этом основатель TCS Group написал в своем Instagram.

"Это не продажа, а скорее слияние, я безмерно уважаю "Яндекс", мы две лучшие ИТ-компании страны, и там может быть куча синергий. Я точно остаюсь в Тинькофф Банке и буду им заниматься", — написал Тиньков.

При этом предприниматель отметил, что сделка с "Яндексом" не завершена и говорить о продаже банка еще рано. Он также сообщил, что после слияния "для клиентов ничего не поменяется, а станет даже лучше".

Как уже писал amic.ru, российская ИТ-компания "Яндекс" может полностью выкупить TCS Group, чьим основным активом является Тинькофф Банк. Стоимость потенциальной сделки составит примерно 5,48 миллиарда долларов, однако финальное предложение пока не сделано.