Среда, 23 Сентябрь, 21:37

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,35
€ 89,25
10°


1122241 +6431
Обь
121см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Олег Тиньков прокомментировал возможную сделку с "Яндексом"

, ИА "Амител"
Бизнесмен заявил, что предварительный договор между российским ИТ-гигантом и Тинькофф Банком следует считать слиянием
Фото: asjust.ru

Фото: asjust.ru

Российский предприниматель Олег Тиньков назвал возможную сделку между Тинькофф Банком и компанией "Яндекс" "скорее слиянием", чем продажей. Об этом основатель TCS Group написал в своем Instagram.

"Это не продажа, а скорее слияние, я безмерно уважаю "Яндекс", мы две лучшие ИТ-компании страны, и там может быть куча синергий. Я точно остаюсь в Тинькофф Банке и буду им заниматься", — написал Тиньков.

При этом предприниматель отметил, что сделка с "Яндексом" не завершена и говорить о продаже банка еще рано. Он также сообщил, что после слияния "для клиентов ничего не поменяется, а станет даже лучше".

Как уже писал amic.ru, российская ИТ-компания "Яндекс" может полностью выкупить TCS Group, чьим основным активом является Тинькофф Банк. Стоимость потенциальной сделки составит примерно 5,48 миллиарда долларов, однако финальное предложение пока не сделано.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
Loading...
21:03
Олег Тиньков прокомментировал возможную сделку с "Яндексом" 0
20:38
В Минздраве Алтайского края объяснили очереди на КТ легких 2
20:08
Два человека погибли в ДТП на трассе в Алтайском крае 0
19:30
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 178 0
19:03
Госдума одобрила повышение акциза на сигареты 2
18:36
24 сентября начнется отопительный сезон в двух городах Алтайского края 0
18:11
Осенние социальные ярмарки пройдут в Барнауле 26 сентября 0
17:50
Ученые назвали главное условие передачи коронавируса 0
17:38
В Барнауле выставили на торги участок под скандально известным офисным центром "Ника" 4
17:27
Рядовой Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев 20
17:15
Глава алтайского Минкульта рассказала, когда достроят театр кукол в Барнауле 0
17:03
Солнечный и опасный. Барнаульцам помогут держать уровень витамина D под контролем 3
16:51
Стало известно, кому первому поставят прививку от коронавируса в Алтайском крае 13
16:40
Россиянин продает квартиру в пятиэтажке за один рубль 3
16:26
Тарифы для семьи и бизнеса. "Ростелеком" запустил мобильную связь в Республике Алтай 0
16:13
В крови водителя, совершившего смертельное ДТП в Барнауле, нашли почти 1 промилле алкоголя 14
16:02
Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии 27
15:53
Мария Захарова написала текст песни для Любови Успенской 2
15:41
Аттракционы с опасными для жизни дефектами нашли в Яровом 0
15:28
Снег и сильнейший ветер. Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили в Алтайском крае 8
15:15
Искусство цветного камня. В АлтГТУ будут готовить мастеров по флорентийской мозаике 0
15:04
Почти 6,5 тыс. случаев коронавируса выявили в России за сутки 0
14:55
Из-за коронавируса алтайские театры и концертные залы недополучили около 45 млн рублей 0
14:42
Навального выписали из немецкой клиники "Шарите" 99
14:30
"Собаки лают, конвой спокоен". Как награждали кинологов УФСИН 3
14:16
Только каждый двадцатый россиянин собирается в путешествие на Новый год 4
14:03
Стратегия личностного роста. В Барнауле будут готовить менторов 12
13:52
Алтайский политик претендует на должность вице-губернатора Камчатки 3
13:40
Роспотребнадзор нашел точную пользу от медицинской маски 22
13:27
Жителя Алтайского края осудили за изнасилование трех дочерей 5
13:15
В Барнауле простились с семьей, погибшей в ДТП на Павловском тракте 22
13:03
Бочкаревский пивоваренный завод подключился к реализации нацпроекта 5
12:49
В Алтайском крае осудят семейную пару за незаконное образование юрлица 4
12:36
"Город. Слушай!". История №17. Памятник японским военнопленным 2
12:24
Хоккеисты "Динамо-Алтай" потерпели первое поражение в сезоне 0
12:13
Доктор Мясников предупредил об опасности народной медицины 10
12:01
"СберКонф": как изменится главный банк страны 0
11:52
Алтайские единороссы предложили проиндексировать соцвыплаты и пособия в 2021 году 4
11:38
Еще семь заразившихся коронавирусом умерли в Алтайском крае 29
11:33
Свыше 550 домов в Барнауле получили тепло на старте отопительного сезона 0
11:20
Алтайский боец принял участие в турнире по ММА в формате реалити-шоу 0
11:09
Восьмилетний мальчик упал с обрыва и утонул в Алтайском крае 0
10:54
"Яндекс" планирует выкупить Тинькофф Банк 1
10:43
"Палочка. Ваточка. Йод". О скандалах в больницах края и кому не делают тесты на COVID 39
10:32
Правила жизни Искателей. Велосипедист о том, как объехать мир на двух колесах 18
10:19
Экс-замглавы Минздрава Алтайского края оштрафовали за взятку 26
10:05
В Минздраве назвали симптомы, которые нельзя игнорировать 9
09:52
В Алтайском крае в 3,5 раза подскочил спрос на гаражи 7
09:37
Илон Маск пообещал беспилотную Tesla дешевле двух миллионов рублей 4
09:23
Эксперт рассказал об опасности голосовых помощников 2
09:12
Ношение маски с надписью "Путина в отставку" признали пикетом в Барнауле 52
09:00
Суд продлил арест депутата АКЗС, обвиняемого в даче взятки 2
08:46
Агроном раскрыл опасные свойства винограда 9
08:29
Еще 65 человек заболели коронавирусом в Горном Алтае 3
08:15
Проезд в общественном транспорте Барнаула может подорожать с ноября 82
08:04
Готовим оберег и слушаем интуицию. Что можно и нельзя делать 23 сентября? 1
08:03
Жителя Алтайского края осудят за подпорченную внешность полицейского 7
07:48
Поклонники не оценили новую прическу Елены Темниковой 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.