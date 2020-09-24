Будет классика. Московский театр Вахтангова приедет в Барнаул с гастролями

В 2021 году московский театр имени Евгения Вахтангова приедет в Барнаул с большими гастролями. Об этом во время брифинга 24 сентября рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. По ее словам, недавно она провела переговоры с руководством театра.

В следующем году Вахтанговскому театру и краевого театру драмы исполняется 100 лет. В честь своего юбилея московский театр организует широкие гастроли и приедет со своими известными спектаклями на Алтай.

"Изначально шла речь о показе нескольких спектаклей большой формы на площадке краевого драмтеатра. Конкретный перечень спектаклей определим после того, как завершим ремонт сцены, а техническая группа определит, какие спектакли могут "встать" на площадке. Безусловно, приоритетно мы рассматриваем русскую классику – спектакли "Дядя Ваня", "Онегин", "Анна Каренина", "Маскарад". Предварительно, у нас очень хорошие технические данные, одна из крупнейших сцен в Сибири, поэтому площадка театра драмы может принять спектакли большой формы", – рассказала Безрукова.

Также во время этих гастролей на площадке Молодежного театра Алтая москвичи хотят показать спектакли "Наш класс", "Крик лангусты". Однако этот вопрос еще рассматривается, решение примут осенью.

"Кроме того, впервые в нашей истории алтайский краевой драмтеатр получит возможность сыграть два спектакля большой формы на исторической сцене Вахтанговского театра на Арбате. Сейчас решаем организационно-финансовые вопросы. Но общая договоренность об этом нами достигнута", – добавила Безрукова.

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова был основан в ноябре 1921 года. Его здание находится в самом центре на Арбате в Москве. Труппа театра известна в России и за ее пределами. В нем играют актеры Сергей Маковецкий, Владимир Вдовиченков, Людмила Максакова, Виктор Добронравов, Андрей Ильин и многие другие.