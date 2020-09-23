Магнитная буря в сентябре начнется на два дня позже, чем ожидали

Магнитная буря обрушится на Землю в конце недели. Она начнется не 25 числа, как изначально полагали исследователи, а 27-го.

Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, мощность магнитных волн в этот день составит около пяти баллов. Выше нормы возбуждение магнитосферы будет также 28 сентября.

Сильнее всего магнитные бури оказывают влияние на людей, страдающих сердечно-сосудистыми или психическими заболеваниями, утверждают специалисты. У людей могут возникать головные боли, вероятны нарушения сна, обострение хронических заболеваний, упадок сил.

Магнитные бури способны влиять не только на самочувствие человека, но и на работу приборов. Наиболее мощные из них вызывают разрушение энергетических систем, ухудшение связи, сбои систем навигации, приводят к авиа- и автокатастрофам.

По данным ученых, на второй день после вспышек на Солнце резко возрастает количество ДТП на дорогах. И в эти дни в несколько раз увеличивается количество самоубийств.