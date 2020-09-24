Детеныш снежного барса отключил фотоловушку на Алтае

Исследователям дикой природы удалось выяснить, что случилось с одной из камер, которая установлена на горном хребте Чихачева на границе с Монголией. Хулиган, который ее отключил, оказался маленьким пушистым котенком, пишет National Geographic Россия.

Ученые посмотрели запись с камеры и увидели, что на последних секундах ее работы мимо проходила самка снежного барса Гута вместе с двумя своими годовалыми детенышами. Один из них заметил установленную фотоловушку и она показалась ему интересной. Котенок подошел, обнюхал ее, а затем каким-то загадочным образом умудрился выключить. В комментариях к публикации пользователи похвалили сообразительного малыша, ведь подглядывать – нехорошо.