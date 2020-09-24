Расписание пригородных поездов изменят в Алтайском крае с 1 октября

Расписание ряда пригородных поездов в Алтайском крае изменится с 1 октября по 1 ноября в связи с окончанием садоводческого периода, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Так, с 1 октября 2020 года отменяется электричка рейса № 6022 сообщением Барнаул – Озерки, который отправляется в пункт назначения в 19:58, а приезжает – в 21:21.

С 1 октября также изменяется периодичность курсирования пригородных поездов:

№ 6021 сообщением Озерки – Барнаул, отправление в 4:34, прибытие в 5:56, будет курсировать по рабочим дням (ранее курсировал ежедневно);

№ 6224 сообщением Барнаул – Заринская, отправление в 8:31, прибытие в 10:35, будет курсировать по выходным и праздничным дням (ранее курсировал ежедневно, кроме вторника и пятницы);

№ 6227 сообщением Заринская – Барнаул, отправление в 14:40, прибытие в 16:47, будет курсировать по выходным и праздничным дням (ранее курсировал ежедневно, кроме вторника и пятницы);

№ 6111 сообщением Барнаул – Ребриха, отправление в 9:04, прибытие в 12:06, будет курсировать ежедневно, кроме вторника и четверга (ранее курсировал ежедневно, кроме четверга);

№ 6112 сообщением Ребриха – Барнаул, отправление в 13:38, прибытие в 16:36, будет курсировать ежедневно, кроме вторника и четверга (ранее курсировал ежедневно, кроме четверга).

Также с 6 октября отменены следующие пригородные поезда:

№ 6386 сообщением Барнаул – Баюново, отправление в 9:27, прибытие 10:44;

№ 6385 сообщением Баюново – Барнаул, отправление в 14:20, прибытие в 15:35;

№ 6382 сообщением Барнаул – Овчинниково, отправление 8:12, прибытие в 10:18;

№ 6381 сообщением Овчинниково – Барнаул, отправление в 13:42, прибытие в 15:35.

Кроме того, с 6 октября пригородный поезд № 6383 Овчинниково – Барнаул будет отправляться на 57 минут раньше. Отправление в 15:09, прибытие – в 17:03.

С 26 октября также отменят еще два пригородных поезда:

№ 6384 сообщением Барнаул – Овчинниково, отправление в 8:12, прибытие в 10:18;

№ 6383 сообщением Овчинниково – Барнаул, отправление в 15:09, прибытие в 17:03.

С 1 ноября отменяется электропоезд № 6224 сообщением Барнаул – Заринская, отправление в 8:31, прибытие в 10:35.

Также с 1 ноября изменится периодичность курсирования электропоезда сообщением № 6227 Заринская – Барнаул, отправление в 14:40, прибытие в 16:47. Электропоезд будет курсировать только по воскресеньям.

Расписание остальных пригородных поездов не меняется.

Информацию обо всех изменениях в расписании можно узнать на сайте компании АО "Алтай-Пригород", по телефону (3852) 29-21-68, а также во всех пригородных кассах.