Стоимость установки счетчиков могут включить в коммунальные платежи

Правительство поручило профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости установки счетчиков в коммунальные платежи россиян. Об этом сообщает "Ъ".

По данным издания, поручения были направлены ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития. Срок их исполнения – 19 ноября. В документе сказано, что "факторы, связанные с организацией учета электроэнергии", могут быть выведены из-под ограничений роста общего платежа, который ограничен предельными индексами.

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова эту информацию подтвердили и отметили, что увеличение платы за коммунальные услуги возможно, но после обоснования профильными министерствами финальной суммы, на которую могут возрасти платежи.