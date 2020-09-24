Стоимость установки счетчиков могут включить в коммунальные платежи

Правительство поручило профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости установки счетчиков в коммунальные платежи россиян. Об этом сообщает "Ъ".
По данным издания, поручения были направлены ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития. Срок их исполнения – 19 ноября. В документе сказано, что "факторы, связанные с организацией учета электроэнергии", могут быть выведены из-под ограничений роста общего платежа, который ограничен предельными индексами.
В аппарате вице-премьера Юрия Борисова эту информацию подтвердили и отметили, что увеличение платы за коммунальные услуги возможно, но после обоснования профильными министерствами финальной суммы, на которую могут возрасти платежи.
Комментарии
Это грабеж... Вы продаете электричество и почему МЫ должны оплачивать работы связанные со счетчиками?
Как всё стало предсказуемо..
Счётчик поставят раз в 10 лет, а платить надо ежемесячно! Главная задача - вывести "из-под ограничений роста общего платежа, который ограничен предельными индексами"!!!!
Стоимость счетчика который собираются ставить 15 килорубликов. Их за деньги от доброты ставить никто не будет. А так вроде как бесплатно НО.Комута не хило отвалится за такое бесплатно.