Россияне рассказали о своем отношении к блогерам

Более половины россиян (51%) считают, что деятельность блогеров — это лишь "модное занятие", которое со временем перестанет быть востребованным, пишет ТАСС со ссылкой на исследование ВЦИОМ и центра социального проектирования "Платформа".

Противоположное мнение выразили 35% опрошенных. Они отметили, что блогер — профессия будущего, востребованность которой со временем будет только расти.

59% опрошенных убеждены, что блогеры накручивают подписчиков и преувеличивают свою популярность. Почти треть респондентов (31%) с этим не согласились.

43% респондентов отметили, что блогеры независимы от правительства и корпораций. Столько же людей считают, что это не так.

Также россиян спросили о том, хотели бы они, чтобы их дети или внуки стали блогерами. 75% заявили, что не желают этого, и только 14% не против этого.

Опрос проходил 5 сентября среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.