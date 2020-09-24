Барнаульцы рассказали о причине утренних пробок на Северо-Западной

Жители Барнаула рассказали о причине, по которой собирается утренняя пробка на улице Северо-Западной. Одной припаркованной в правом ряду машины хватает, чтобы создать проблемы всему потоку.

"Улица Северо-Западная, направление к Ленина. По утрам там пробка из-за того, что на третьей полосе паркуется одна-две машины. Из-за припарковавшихся автомобили едут по оставшимся двум полосам, в итоге образуется пробка", – пожаловался один из подписчиков в сообществе Banaul22.

По словам автора поста, если ряд свободен от машин, то пробки нет, и поток идет свободно.

В комментариях пользователи отметили, что в заторе виноваты не те, кто паркуется, а большое количество машин. Водители же, которые ставят транспорт в правой полосе, по словам людей, правил не нарушают.