Барнаульцы рассказали о причине утренних пробок на Северо-Западной

Жители Барнаула рассказали о причине, по которой собирается утренняя пробка на улице Северо-Западной. Одной припаркованной в правом ряду машины хватает, чтобы создать проблемы всему потоку.
"Улица Северо-Западная, направление к Ленина. По утрам там пробка из-за того, что на третьей полосе паркуется одна-две машины. Из-за припарковавшихся автомобили едут по оставшимся двум полосам, в итоге образуется пробка", – пожаловался один из подписчиков в сообществе Banaul22.
По словам автора поста, если ряд свободен от машин, то пробки нет, и поток идет свободно.
В комментариях пользователи отметили, что в заторе виноваты не те, кто паркуется, а большое количество машин. Водители же, которые ставят транспорт в правой полосе, по словам людей, правил не нарушают.
Комментарии
ну поставили бы знаки, что стоянка запрещена в часы пик и все. Пару раз эвакуатор увезет - будут ставить только в безопасные часы
Многие формалисты любят апеллировать к ПДД. Вот пример, не нравится?
Когда кто-то сбивает человека на переходе, многие начинают кукарекать о соблюдении ПДД, мол соблюдай и тогда всё будет хорошо. Ну вот соблюдает, хорошо от этого? А между тем и в примере со сбитым человеком и припарковоном автомобиле есть один общий момент, не удовлетворительная работа ГИБДД и других служб отвечающих за состояние и работу городской дорожной сети.