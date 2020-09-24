Крупный мобильный оператор сохранит абонентам оплаченные минуты

"МегаФон" запускает новую опцию "Копилка минут". Эта услуга сохраняет оплаченные минуты разговоров, которыми можно воспользоваться в любое время, если доступного в пакете объема не хватило.

Это очередной шаг в развитии основной тарифной линейки #БезПереплат. Возможность сохранять оплаченные гигабайты интернета появилась у абонентов "Мегафона" весной. Опция оказалась востребованной – за это время пользователи накопили 10 тысяч гигабайт интернета. Это эквивалентно просмотру более 30 тысяч часов видео или прослушиванию более 3 млн песен онлайн. Теперь с помощью опции "Копилка минут" можно сохранить и использовать не только гигабайты, включенные в пакет, но и минуты разговоров.

"Мы постоянно анализируем поведение абонентов, чтобы предлагать актуальные условия тарифов. Мы увидели, что 25% абонентов пользуются связью неравномерно – в одном месяце не используют пакет включенных минут полностью, а в следующем – выходят за существующий лимит. Новая опция позволит таким абонентам избежать лишних расходов. Минуты сохранятся навсегда. Их можно будет использовать, например, в праздничные дни, когда объем звонков традиционно возрастает", – отмечает коммерческий директор "МегаФона" Влад Вольфсон.

Активировать бесплатную опцию можно в личном кабинете. У тех, кто уже подключил опцию переноса гигабайт интернета, накопление минут начнется автоматически. Пользователи новой линейки также могут бесплатно общаться в мессенджерах даже при отрицательном балансе счета, причем не только писать сообщения, но и совершать звонки и отправлять медиафайлы без расходования пакета интернета.