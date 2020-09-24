Таксист спас протестующего белоруса от силовиков и стал героем соцсетей

В Белоруссии не утихают волнения из-за президентских выборов уже почти два месяца. 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел инаугурацию и официально вступил в должность президента. И народ вновь вышел на акции протеста. С одним его участником приключилась история, достойная голливудского блокбастера. Журналист Миша Ильин поделился в Twitter видео, как молодой человек, убегая от силовиков, запрыгивает в стоящее такси. Водитель в происходящей ситуации не растерялся: дал газу, проехал по встречке и скрылся во тьме.
Видос, за съёмку которого мы с @bymaer повалялись лицом в асфальт, но это в кадр уже не попало))) pic.twitter.com/i3vyRfHM2x— Миша Ильин (@m_for_mixacb) September 23, 2020
Видео стало вирусным и пользователи не устают восхищаться бравым таксистом и журналистами, которые это сняли.
Яндекс.Go на территории Республики Беларусь переименован в Яндекс.Gogogo— Экономика РФ (@PutinsEconomy) September 23, 2020
pic.twitter.com/eNXdDmTpEf
С таким звуком можно смотреть вечно )) pic.twitter.com/xj6hPpYKud— Дмитрий Гупенец ⚪️🔴⚪️ (@Dimagrodno) September 23, 2020
September 23, 2020
September 23, 2020
5 звёзд и пост министра транспорта водителю Яндекс такси.— Грустный Коленька (@sadmikalai) September 23, 2020
Комментарии
У нас такого таксиста сделали бы преступником и заклеймили в сети...
У нас такого таксиста сделали бы преступником и заклеймили на ТВ и в сети...
У меня всегда возникает один вопрос. Почему, что в Белоруссии , что в России все силовики в масках. Ведь они же на страже ЗАКОНА ? Чего боятся?
Молодец Миша Ильин. Сдал змагара. Теперь найдут по видео.
таксист стал соучастником преступника и правонарушителем - за встречку лишение прав, за укрывательство в зависимости от тяжести совершённого "спасённым" преступления. Вот и весь "героизм".
24.09.2020 12:17
- гость -
Потому что стыдно, потому что нарушают закон. Белоруссия страна маленькая, всю рожу заплюют.
Знатно таксист дристанул, аж тяги у машины прибавилось Ссыклявая тварь попалась, гадить то огни все мастера, а отвечать - нет их, сразу сваливать.
Вытащить надо было его вместе с укрывающимися да и отметелить дубинками за сопротивление органам правопорядка.
24.09.2020 12:30
АБОРИГЕН
Кеша, назови страну в которой спецслужбы с открытым лицом выступают?