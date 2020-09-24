Таксист спас протестующего белоруса от силовиков и стал героем соцсетей

В Белоруссии не утихают волнения из-за президентских выборов уже почти два месяца. 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел инаугурацию и официально вступил в должность президента. И народ вновь вышел на акции протеста. С одним его участником приключилась история, достойная голливудского блокбастера. Журналист Миша Ильин поделился в Twitter видео, как молодой человек, убегая от силовиков, запрыгивает в стоящее такси. Водитель в происходящей ситуации не растерялся: дал газу, проехал по встречке и скрылся во тьме.

Видос, за съёмку которого мы с @bymaer повалялись лицом в асфальт, но это в кадр уже не попало))) pic.twitter.com/i3vyRfHM2x — Миша Ильин (@m_for_mixacb) September 23, 2020

Видео стало вирусным и пользователи не устают восхищаться бравым таксистом и журналистами, которые это сняли.

Яндекс.Go на территории Республики Беларусь переименован в Яндекс.Gogogo

pic.twitter.com/eNXdDmTpEf — Экономика РФ (@PutinsEconomy) September 23, 2020

С таким звуком можно смотреть вечно )) pic.twitter.com/xj6hPpYKud — Дмитрий Гупенец ⚪️🔴⚪️ (@Dimagrodno) September 23, 2020