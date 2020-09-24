Жительница Бийска хотела улететь в Питер, но лишилась 20 тысяч рублей

На очередную мошенническую уловку попалась 35-летняя жительница Бийска. Женщина пыталась купить билеты в Санкт-Петербург через интернет.

Она нашла сайт, где билеты по нужному ей направлению предлагали по приятной цене. Женщина заказала пять мест в самолете и перевела порядка 20 тысяч рублей. Однако проездные документы заказчица так и не получила, а сайт и вовсе перестал работать. О случившемся бийчанка сообщила в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину").

Сотрудники полиции напомнили, что не стоит пользоваться услугами подозрительных сайтов.