Алтайский фотохудожник погиб во время туристического похода

Фотохудожник и педагог Анатолий Шодоев погиб во время турпохода в Кош-Агачском районе. Мужчина утонул в одном из Каракабакских озер, сообщает Telegram-канал "Алтай: главные новости".

Шодоев – известный в Республике Алтай фотохудожник. В регионе периодически проходили его выставки. Излюбленная тема – природа. В разные годы сотрудничал с различными изданиями, преподавал в Горно-Алтайском госуниверситете.

Как уже сообщал amic.ru, 20 сентября в Республике Алтай нашли тело туристки из Новосибирска, которая утонула в начале сентября, совершая заплыв по Катуни для видеоролика. По словам знакомых, женщина хорошо плавала, однако это не помогло ей справиться со своенравной горной рекой.