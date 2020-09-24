Блогеры выяснили, что Виктор Томенко "прикольный"

Авторы проекта "Чек лист" посетили Алтайский край и даже пообщались с губернатором Виктором Томенко. Выпуск опубликован на YouTube-канале TV BRICS.
Ведущий шоу Миша Ронкаинен встретился с главой региона и поговорил с ним о местах, которые стоило бы посетить туристам. Однако перед тем, как задать Томенко соответствующий вопрос, блогер отметил, что незадолго до встречи пообщался с подчиненными губернатора и те назвали его "прикольным".
"Когда готовился к встрече с вами, спросил у ваших подчиненных, что мне нужно знать о Викторе Петровиче. Больше всего мне понравился ответ: "Виктор Петрович – прикольный, остальные были нет", – сказал блогер, на что губернатор ответил благодарностью за высокую оценку.
Во время дальнейшей беседы Томенко рассказал, что гостям столицы края стоит обратить внимание на архитектуру города, которая демонстрирует разные этапы ее развития. Для любителей активного отдыха губернатор посоветовал посетить "Бирюзовую Катунь", а для любителей пассивного – игорную зону.
Также Томенко обратил внимание на Белокуриху, мараловодческие хозяйства и локации, представляющие историческую и археологическую ценность – в частности, Денисову пещеру в Солонешенском районе и комплекс Тавдинских пещер.
Когда именно был снят выпуск, не уточняется. Но, судя по кадрам, съемки проходили летом.
Ранее у губернатора Алтайского края Виктора Томенко выявили коронавирус. Глава региона ушел на самоизоляцию и выполняет свою работу в удаленном режиме.
Комментарии
Прикольно он ввел масочный режим, а на день ВДВ без маски ручкался, а потом со стрижами
24.09.2020 13:53
- гость -
Прикольно он ввел масочный режим, а на день ВДВ без маски ручкался, а потом со стрижами
А сейчас с Ковидом, тоже прикольно
забавный чувак
Если Томенко прикольный то Франк вообще бомба.
Франк не бомба,а мина,замедленного действия!
прикольный? чета ржу. по-моему он серьезный человек
маска вместо очков? в точку)
Эт чо, Поехавший Миша проект сменил?
24.09.2020 15:07
гiсть Если был бы серьезным то навряд ли выразил на слово прикольный благодарностью. Или это комплименты такие новые от блогеров? Что за мания реагировать на всяких "ершиков для туалета" и вести с ними диалоги? Может пора с народом уже диалоги вести?
я лично не понимаю, зачем вообще нужна эта вся медийность. очевидно, так делают потому, что у них есть креативные консультанты им виднее