Блогеры выяснили, что Виктор Томенко "прикольный"

Авторы проекта "Чек лист" посетили Алтайский край и даже пообщались с губернатором Виктором Томенко. Выпуск опубликован на YouTube-канале TV BRICS.

Ведущий шоу Миша Ронкаинен встретился с главой региона и поговорил с ним о местах, которые стоило бы посетить туристам. Однако перед тем, как задать Томенко соответствующий вопрос, блогер отметил, что незадолго до встречи пообщался с подчиненными губернатора и те назвали его "прикольным".

"Когда готовился к встрече с вами, спросил у ваших подчиненных, что мне нужно знать о Викторе Петровиче. Больше всего мне понравился ответ: "Виктор Петрович – прикольный, остальные были нет", – сказал блогер, на что губернатор ответил благодарностью за высокую оценку.

Во время дальнейшей беседы Томенко рассказал, что гостям столицы края стоит обратить внимание на архитектуру города, которая демонстрирует разные этапы ее развития. Для любителей активного отдыха губернатор посоветовал посетить "Бирюзовую Катунь", а для любителей пассивного – игорную зону.

Также Томенко обратил внимание на Белокуриху, мараловодческие хозяйства и локации, представляющие историческую и археологическую ценность – в частности, Денисову пещеру в Солонешенском районе и комплекс Тавдинских пещер.

Когда именно был снят выпуск, не уточняется. Но, судя по кадрам, съемки проходили летом.

Ранее у губернатора Алтайского края Виктора Томенко выявили коронавирус. Глава региона ушел на самоизоляцию и выполняет свою работу в удаленном режиме.