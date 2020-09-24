Почти 30 человек эвакуировали из многоэтажки в Алтайском крае из-за пожара

В ночь на 24 сентября в Рубцовске произошел пожар в многоквартирном доме по улице Красной. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, возгорание случилось в подсобном помещении.

"На момент прибытия первого подразделения огнеборцев на первом этаже четырехэтажного здания было сильное задымление. Пожарные незамедлительно сформировали звено газодымозащитной службы и организовали спасение жильцов с вышерасположенных этажей", – рассказали в ведомстве.

Во время операции из опасной зоны спасатели вывели четырех человек, в том числе одного ребенка. По лестничным маршам эвакуировали 24 человека, пострадавших нет.

На тушение возгорания пожарным потребовалось около шести минут, и еще полчаса – на устранение его последствий. В общей сложности было задействовано 14 человек личного состава и пять единиц техники.

Предварительная версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.