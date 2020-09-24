На Алтае вынесли смертный приговор медведю за нападения на скот

В Шебалинском районе ликвидировали медведя, который нападал на скот и нес угрозу жизни и здоровью населения, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.

Соответствующее решение приняли в региональном комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира, после того как сельчане пожаловались в прокуратуру на бесчинства зверя, который убивал скот и держал всех в страхе.

Прокурор передал обращение в специализированную структуру, и в итоге была дано разрешение на отстрел медведя. Вскоре смертный приговор привели в исполнение.

Как ранее писал amic.ru, жители села Косиха рассказали о том, что рядом с населенным пунктом прогулялся медведь. Это не первый подобный случай. Так, медвежонка заметили у железной дороги возле станции Аламбай. А 30 июля в Тогульском районе водитель снял на видео, как зверь перебегает через проезжую часть.