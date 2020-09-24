Трамп не гарантирует мирную передачу власти в США

Президент США Дональд Трамп не стал гарантировать мирную передачу власти своему конкуренту Джо Байдену в случае поражения на президентских выборах в ноябре, сообщает CNBC.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, американский лидер не дал однозначного ответа, но выразил мнение, что передачи власти не будет, намекая на продолжение своего президентства.

"Передачи, честно говоря, не будет, будет продолжение", – сказал глава государства.

Трамп также отметил, что голосование по почте "станет одной из самых больших катастроф и неловкостей" в истории США. Он считает, что этот процесс вышел из-под контроля, и "демократы знают это, но все равно пытаются устроить хаос". Ранее президент заявлял, что при таких выборах результаты будут сфальсифицированы.

Представители Байдена, в свою очередь, подчеркнули, что результаты выборов определит американский народ.