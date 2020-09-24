Мошенник вынудил жительницу Барнаула взять большой кредит и оставил ее без денег

49-летняя жительница Барнаула оформила кредит и отдала мошеннику крупную сумму денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Горожанка рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился специалистом службы безопасности банка. Он доложил собеседнице, что злоумышленники пытаются оформить кредит на ее имя, и чтобы обхитрить недоброжелателей женщине самой следует взять кредит и срочно перевести деньги на продиктованный телефонный номер.

Так потерпевшая и поступила – оформила заем в размере 112 тысяч рублей и отправила лжебанкиру. Тот, в свою очередь, попросил дождаться обратной связи в течение часа. Однако когда с женщиной никто не связался, она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.