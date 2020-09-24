В Алтайском крае увеличат выплаты ветеранам и труженикам тыла

Фракция "Единая Россия" в АКЗС поддержала увеличение социальных выплат в 2021 году, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Планы по будущей индексации озвучил секретарь реготделения партии, спикер АКЗС Александр Романенко.

"Мы считаем, что именно в сложный год пандемии нам нужно еще раз поддержать наших детей, и предлагается с 1 января 2021 года провести индексацию ежемесячных детских пособий на ребенка и регионального материнского капитала на уровень инфляции", – подчеркнул Романенко, не уточнив, какого именно роста следует ожидать.

Вместе с тем он озвучил планы по увеличению выплат ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий. Так, с 1 июня ветеранам предлагают доплачивать не 615 рублей, как ранее, а 640 рублей, а репрессированным и труженикам тыла не 595 рублей, а 620 рублей.

Какие еще социальные выплаты "Единая Россия" планирует увеличить в Алтайском крае, читайте в материале amic.ru.