"Экспортный форсаж". Алтайских предпринимателей научат работать с зарубежными рынками

Малые и средние бизнесмены Алтайского края смогут принять участие в общероссийском проекте "Экспортный форсаж". Эта акселерационная программа позволит развить свой потенциал для работы в других странах.

"Программа направлена на реализацию экспортного потенциала предприятий малого и среднего бизнеса и нацелена на формирование у предприятий системного подхода к структурированию экспортного проекта – от выбора рынка до расчета оптимального логистического маршрута, минимизации рисков, снижения издержек", – говорят организаторы обучающего курса.

В Алтайском крае программа реализуется впервые. И для местных предпринимателей она бесплатная.

Специалисты Центра поддержки экспорта алтайского фонда МСП, представители власти расскажут о роли внешней торговли в экономике региона и развитии малых и средних предприятий, презентуют саму программу и ответят на самые актуальные вопросы компаний-кандидатов.

Мероприятие состоится 30 сентября 2020 года с 15:00 до 16:00 по адресу: г. Барнаул, улица Мало-Тобольская, 19 (большой конференц-зал), здание Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства.

Центр "Мой бизнес"

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

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