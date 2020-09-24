Расстрелявшему сослуживцев Рамилю Шамсутдинову продлили арест

Суд продлил до 26 октября срок содержания под стражей рядовому Рамилю Шамсутдинову, которого обвиняют в массовом расстреле сослуживцев в воинской части в Забайкалье. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката обвиняемого Равиля Тугушева.

"Срок ареста продлили до 26 октября", – сказал правозащитник.

Он также добавил, что до этого срок содержания под стражей Шамсутдинову продлевали до 25 сентября.

Предварительное слушание дела запланировано на 29 сентября.

Ранее Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев, а по результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы в условиях стационара комиссия не выявила у рядового каких-либо отклонений.

Массовый расстрел в войсковой части под Читой произошел 25 октября 2019 года. Тогда Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам при сдаче караула, в результате которой от его рук погибли восемь человек, двое получили тяжелые травмы. Среди погибших – трое срочников из Алтайского края.