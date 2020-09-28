Заливай и не беспокойся. Нужны ли Long Life масла современному автомобилю

Более двадцати лет назад появились машинные масла Long Life. Они качественнее, долговечнее, выдерживают более высокие механические и термические нагрузки, но и дороже обычных масел. Разберемся, нужны ли Long Life масла современному водителю.
Как изменился продукт
Нужно отметить, что Long Life масла двадцать лет назад и сегодня – разные. Требования к продукту постоянно ужесточали, показатели стали значительно лучше. В частности, повышены требования к защите от износа, контролю высоко- и низкотемпературных отложений, удержанию сажи. Также изменилось в лучшую сторону качество моторного топлива.
"Дорого" против "часто"
Основной аргумент противников Long Life масел в том, что заливать обычное масло и чаще его менять равноценно пользе и выгоде от долгоиграющих масел. Но за 100 тысяч километров владелец Long Life автомобиля произведет лишь три-четыре замены масла, а сторонник дешевых масел – от 10 до 15 раз. А если учесть и стоимость работ по замене масла, то экономия будет сильно не в пользу частого обслуживания.
Какое Long Life масло выбрать?
Попробуйте продукты Mitasu Platinum PAO SN100% Synthetic, MJ-107. Mitasu Gold LL SN/CF 5W-40 100% Synthetic, MJ-210. Mitasu Euro PAO LL III OIL 5W-30 100% Synthetic.Такие масла пригодятся, если вы купили новый автомобиль и планируете потом сдать его в trade-in.
Помните, что качественные продукты – это гарантия защиты двигателя автомобиля в самых тяжелых условиях эксплуатации.
Комментарии
В исторической ретроспективе за компанией Mitasu тянется шлейф из Гонконга. Любознательные автолюбители откопали несколько интересных фактов. В 2010 году зарегистрирована частная небольшая гонконгская фирма MG Trading Limited. Через год и 1 месяц фирмочка перерегистрировалась в корпорацию Mitasu Oil Corporation, и объявила себя японским лидером на рынке моторных масел. Такое чудесное превращение у недоверчивых потребителей вызывает беспокойство и смятение.
На англоязычных форумах еще в 2009 году появилась информация о том, что русские бизнесмены с Дальнего Востока создали новые «как бы японские» марки масел для двигателей. Продукция изначально готовилась для российского рынка под брендами Mitasu, Takumi, Totachi, Yokki. Указывается, что товарные марки регистрировались в Японии, а смазочные материалы смешиваются в Сингапуре. Названия компаний имитируют японские именования. Производители полагают, что имеют определенное право позиционировать собственный товар «как настоящий качественный японский продукт».
"за 100 тысяч километров владелец Long Life автомобиля произведет лишь три-четыре замены масла"
Long Life автомобили какие-то придумали. И ведь это не случайная опечатка, для суда написано!