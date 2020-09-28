Заливай и не беспокойся. Нужны ли Long Life масла современному автомобилю

Более двадцати лет назад появились машинные масла Long Life. Они качественнее, долговечнее, выдерживают более высокие механические и термические нагрузки, но и дороже обычных масел. Разберемся, нужны ли Long Life масла современному водителю.

Как изменился продукт

Нужно отметить, что Long Life масла двадцать лет назад и сегодня – разные. Требования к продукту постоянно ужесточали, показатели стали значительно лучше. В частности, повышены требования к защите от износа, контролю высоко- и низкотемпературных отложений, удержанию сажи. Также изменилось в лучшую сторону качество моторного топлива.

"Дорого" против "часто"

Основной аргумент противников Long Life масел в том, что заливать обычное масло и чаще его менять равноценно пользе и выгоде от долгоиграющих масел. Но за 100 тысяч километров владелец Long Life автомобиля произведет лишь три-четыре замены масла, а сторонник дешевых масел – от 10 до 15 раз. А если учесть и стоимость работ по замене масла, то экономия будет сильно не в пользу частого обслуживания.

Какое Long Life масло выбрать?

Попробуйте продукты Mitasu Platinum PAO SN100% Synthetic, MJ-107. Mitasu Gold LL SN/CF 5W-40 100% Synthetic, MJ-210. Mitasu Euro PAO LL III OIL 5W-30 100% Synthetic.Такие масла пригодятся, если вы купили новый автомобиль и планируете потом сдать его в trade-in.

Помните, что качественные продукты – это гарантия защиты двигателя автомобиля в самых тяжелых условиях эксплуатации.