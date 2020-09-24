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Новости

Такой день. Проезд, который подорожает, и Онищенко, который критикует

, ИА "Амител"
Главные события в Алтайском края за 24 сентября
Фото: transphoto.ru

Фото: transphoto.ru

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 24 сентября. Без коронавируса.

Координационный совет по ценообразованию Барнаула одобрил повышение стоимости проезда в общественном транспорте краевой столицы. Планируется, что для пользователей электронных карт цена билета вырастет на 1-1,5 рубля. Тем, у кого их нет, придется платить уже на три рубля больше, чем раньше. Цены останутся прежними, пока изменения не утвердит городская администрация.

Футболисты барнаульского "Динамо" сумели в меньшинстве разгромить ижевский "Зенит". Вдесятером алтайские спортсмены забили четыре мяча, позволив сопернику поразить свои ворота лишь единожды.

Глава рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадий Онищенко подверг резкой критике организацию школьного питания в Алтайском крае. В числе претензий были жалобы родителей на отсутствие в меню детей мяса и "полный износ оборудования в 700 из 1025 школ".

В региональном Министерстве образования и науки ответили Онищенко. Начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур ведомства Наталья Полосина объяснила, что на самом деле серьезных проблем в этой сфере в настоящее время нет.

40-летнего автолюбителя, совершившего смертельный наезд на женщину в Барнауле, взяли под арест на два месяца. После наезда на пешехода мужчина попытался скрыться с места происшествия, но его оперативно задержали. В ближайшие два месяца от правосудия ему не спрятаться – по решению суда он их проведет в СИЗО.

В большей части образовательных учреждений Барнаула запустили отопление. На утро 24 сентября, к отоплению подключены 181 детский сад (97% от общего числа), 82 школы (88%), 28 учреждений дополнительного образования (71%) и 56 медицинских учреждений (40%).

Женщину дважды переехали на пешеходном переходе в Барнауле. Сначала 82-летний водитель Skoda Yeti на регулируемом переходе сбил 42-летнюю горожанку, а затем по ней проехала Lada. Это видно на видеозаписи. От полученных травм пострадавшая скончалась.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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