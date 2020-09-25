51-летняя принцесса шокировала прозрачным платьем без нижнего белья

51-летняя французская актриса, принцесса Венецианская и Пьемонтская Клотильда Куро приковала к себе взгляды гостей спецпоказа фильма "Дом Кардена" в театре Шатле в Париже, появившись на нем в эпатажном прозрачном наряде.

Просматривающимися платьями сейчас мало кого удивишь, но дело в том, что Куро не надела нижнего белья.

Поклонники артистки получили возможность оценить ее экстравагантный облик, когда снимки с мероприятия появились и в Instagram.

Отметим, что титул принцессы Клотильда Куро получила, когда вышла замуж за принца Венецианского и Пьемонтского Эммануила Филиберта – внука последнего короля Италии Умберто II.

Ранее известная певица Настя Каменских порадовала подписчиков новыми снимками, на которых она демонстрирует достоинства своей фигуры. Она предстала перед фанатами топлес, прикрыв интимные места руками.