Греф попросил Тинькова не обижать Мишустина в Instagram

Предприниматель Олег Тиньков исправил пост в Instagram после того, как ему позвонил глава Сбербанка Герман Греф и попросил не обижать премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом Тиньков написал в обновлении к той же публикации.

"Греф безусловно, талантливый банкир и единственный, с кем интересно конкурировать! Но мне кажется, ему тесно в рамках госбанка... его нужно конечно делать Премьер Министром, представляете, как бы он поменял страну?", — так выглядел пост изначально, на затем рассуждение о возможности назначения исчезло.

Тиньков уточнил, что ни коим образом не хотел обидеть нынешнего "супер крутого" премьер-министра, с которым знаком лично. Банкир пожелал председателю правительства здоровья после перенесенного коронавируса.

Ранее amic.ru писал, что Олег Тиньков переболел коронавирусной инфекцией. Также бизнесмен лечится от лейкемии. О тяжелой болезни Олега Тинькова стало известно в марте 2020 года. Тогда он отметил, что болезнь никак не отражается на его бизнесе, так как он уже несколько лет не принимает участия в "операционной деятельности". Незадолго до этого Минюст США предъявил предпринимателю обвинение в подаче ложных налоговых сведений.