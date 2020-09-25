Бийчанин меняет бракованный советский рубль на ВАЗ-2109

Фото: avito.ru

Житель Бийска разместил в интернете объявление о продаже бракованного советского рубля 1987 года за 50 тысяч рублей. Предложение опубликовано на сайте Avito.

Бийчанин уточнил, что готов на обмен. В частности, он рассматривает возможность отдать монету за автомобиль ВАЗ-2109.

Судя по дате объявления, более чем за три недели достойных предложений на покупку или обмен не поступило.

Ранее в Сети появилось объявление о продаже квартиры за один рубль. Его автор заявил, что жилплощадь на первом этаже в панельной пятиэтажке ему попросту не нужна.