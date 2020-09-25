Бийчанин меняет бракованный советский рубль на ВАЗ-2109

Фото: avito.ru
Житель Бийска разместил в интернете объявление о продаже бракованного советского рубля 1987 года за 50 тысяч рублей. Предложение опубликовано на сайте Avito.
Бийчанин уточнил, что готов на обмен. В частности, он рассматривает возможность отдать монету за автомобиль ВАЗ-2109.
Судя по дате объявления, более чем за три недели достойных предложений на покупку или обмен не поступило.
Ранее в Сети появилось объявление о продаже квартиры за один рубль. Его автор заявил, что жилплощадь на первом этаже в панельной пятиэтажке ему попросту не нужна.
Комментарии
Сам его вдарил, а теперь продаёт...
В начале 90х меняли советскую мелочь на машины квартиры и прочее. Реально дорогие экземпляры так просто дома не найдешь. На то и редкость. Этот брак фигня, ценности не представляет.
25.09.2020 08:47
месный
Сам его вдарил,
Везде мЯсный!
А давайте его куда -нибудь сдадим( можно на опыты,
его не вдаренного поди примут.
Сейчас начнётся- а сам, а сам.
Если Месного, Аборигена, Казю(лю) куда-нибудь сдать, то тут читать нечего будет.