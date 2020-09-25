Тысячу кедров за день высадили в Горном Алтае

Фото: altai-republic.ru

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин, депутаты регионального парламента, чиновники, лесничие и волонтеры приняли участие в массовой высадке сеянцев кедра в урочище Улалушка Майминского района.

Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, на участке площадью 0,2 га участники акции "Сохраним лес" за день высадили около тысячи деревьев.

"Республика Алтай держит марку экологически чистого региона, в рейтинге организации "Зеленый патруль" мы всегда занимаем высокие позиции, – констатировал Хорохордин. – В том числе это происходит благодаря регулярным акциям по восстановлению наших лесов".

Министр природных ресурсов, экологии и туризма региона Екатерина Поварова отметила, что в этом году планируется высадить 200 тысяч саженцев хвойных пород. Для сравнения: годом ранее высадили 134 тысячи деревьев.

Как уже писал amic.ru, Алтайский край занял четвертое место в Национальном экологическом рейтинге, составленном общественной организацией "Зеленый патруль" по итогам лета 2020 года. Республика Алтай стала в нем третьей, а вот другие сибирские регионы показали не лучшие результаты. Хакасия заняла 37-е место, Томская область – 39-е, Кемеровская – 49-е, Новосибирская – 60-е, а Республика Тыва – 66-е.